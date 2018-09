Nederlandse paarden in Canadese teams WEG Tryon

Het Canadese dressuurteam dat in Tryon van start gaat bestaat uit Brittany Fraser met dertienjarige Tango-zoon All In. Dit voorjaar had de combinatie veel goede klasseringen op het Global Dressage Festival in Wellington. Op de laatste selectiewedstrijd in Ottawa won Frase de Special nadat ze tweede was geworden in de Grand Prix.

In Amerika gefokt

Megan Lane zal haar zeventienjarige in Amerika gefokte Caravella rijden. Lane was met de Contango zoon al teamlid op de wereldruiterspelen in Caen en nam deel aan de Olympische Spelen in Rio. De veertienjarige Rousseau-zoon Zodiac MW is Lane’s reservepaard voor Tryon.

Irving en Trussell

De andere teamleden op de WEG zijn Jill Irving en Degas (v. De Niro) en Belinda Trussell met Tattoo (v. Tuaregg). Diana Creech is de reserve op Diana C (v. Damsey FRH).

Chad met Carona

Eric Lamaze is de pijler van het Canadese springteam. De voormalige Olympische kampioen heeft de twaalfjarige Chacco Kid (v. Chacco Blue) verkozen boven Fine Lady 5 (v. Forsyth FRH). Zijn leerlinge Kara Chad zit in het team met de KWPN-merrie Carona. De pas 22-jarige Chad won onder meer de Grote Prijs Manheim met de dochter van Untouchable.

Ballard en Deslauriers

De andere teamleden zijn Erynn Ballard met de Ier Darko’s Promise en Mario Deslauriers die Bardolina 2 (v. Clarimo) zal rijden.

Bron Horse Canada