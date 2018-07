Het Nederlands team bestond uit Maikel van der Vleuten met VDL Groep Idi Utopia (v. Quasimodo Z), Johnny Pals met Chat Botte du Ruisseau Z, Jur Vrieling met VDL Glasgow W VH Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve) en Michel Hendrix met Baileys (v. Indoctro).

Ehrens: ‘Spectaculair’

“Spectaculair”, begint bondscoach Rob Ehrens. “Als er vier landen in de barrage zitten, moet je echt van leer trekken. Het was even improviseren, omdat we pas heel laat hoorden dat we in de barrage zaten. Ze hadden ons een fout aangerekend op de sloot van Maikel van der Vleuten en Idi Utopia. Maar dat hadden ze niet goed gezien en toen kwamen we van 8 op 4 strafpunten. Ik moest toen snel beslissen om Johnny Pals de barrage te laten rijden.”

Zelden was een Nations Cup spannender dan die van Falsterbo, waarin vier landen na twee omlopen met 4 strafpunten in een barrage de prijzen moesten verdelen. Italië beet het spits af in de beslissende ronde en werd daarna verbeterd door thuisland Zweden. Johnny Pals gaf alles met zijn spectaculair springen hengst Chat Botte du Ruisseau Z en was sneller dan Henrik von Eckermann voor Zweden. Aan de tijd van 39.33 seconden kwam de Ier Daniel Coyle niet en daarmee won Nederland voor het tweede jaar op rij in de Zweedse badplaats.

Ierland tweede

De tweede plaats in de Nations Cup ging naar Ierland, dat ook slechts 4 strafpunten op de teller had staan. Daniel Doyle was met Cita (v. Casall) net wat langzamer dan Pals. Gastland Zweden, dat oa regerend Europees kampioen Peder Fredericson had opgesteld, werd derde dankzij het foutloze barragerondje van Henrik von Eckermann en Toveks Mary Lou (v. Montendro).

‘Een paard voor Tokyo’

“Chat Botte du Ruisseau Z van Johnny Pals is echt een paard richting de Olympische Spelen in Tokyo. Glasgow vh Merelsnest N.O.P. van Jur Vrieling sprong ook weer als vanouds”, aldus Ehrens. Routinier Maikel van der Vleuten reed met Idi Utopia zijn eerste landenwedstrijd met slechts een springfout in de eerste omloop. “Ook dat paard sprong heel goed.” In de tweede omloop moest Oranje het zonder Michel Hendrix doen, wiens Baileys in de eerste omloop niet in vorm was. “Dat ging niet lekker en voor het welzijn van het paard hebben we gekozen om niet te starten in de tweede.” Daarmee kreeg de overwinning van de Nederlandse springruiters nog meer glans.

In onderstaande video zie je de basisrondes van Vrieling en Van der Vleuten en de spectaculaire barrage van Pals (tweede in het filmpje):

In de tussenstand stijgt Nederland nu naar de vijfde plaats in de eerste Europese divisie met de wedstrijden in Hickstead en Dublin nog te gaan. Daarmee is Nederland zo goed als zeker van de finale van de FEI Longines Nations Cup begin oktober in Barcelona, waar Oranje titelverdediger is.

Tussenstand FEI Longines Nations Cup, 1e Europese divisie

1. België, 360 pnt (4/5)

2. Zwitserland 340 pnt (4/5)

3. Duitsland 315 pnt (5/5)

4. Frankrijk, 292,5 pnt (4/5)

5. Nederland, 260 pnt (3/5)

Uitslag

Bron: KNHS / Paardenkrant – Horses.nl