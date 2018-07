Neelke van Kollenburg: ‘Vooral na zo’n voorbereiding heel blij’

Neelke van Kollenburg behaalde met Feline aflopen maart op de indoorkampioenschappen de bronzen medaille in de klasse ZZ-Licht en stapte daarna over naar het ZZ-Zwaar. “Ik hoopte dat we de goede lijn in het ZZ-Zwaar door konden zetten en een plek op het NK was het doel. In de selecties hebben we in ieder geval goed mee kunnen doen”, vertelt Van Kollenburg enthousiast.

Tweede selectie gemist

Op de eerste selectie eindigde het duo als eerste en achtste. “De eerste proef ging toen echt super goed maar in de tweede was Feline leeg. Gelukkig is het vandaag wel gelukt om twee goede proeven neer te zetten”, vervolgt de amazone die de tweede selectie aan zich voorbij moest laten gaan. “Feline had zich voor de tweede selectie aangetikt in de wei en vier weken rust gehad. We zijn nu weer twee weken aan het opbouwen. Vorige week hebben we alleen basiswerk gedaan en deze week hebben we weer wat oefeningen meegenomen.”

Oortjes erop

Ondanks de geringe voorbereiding zette de combinatie twee geslaagde proeven neer. Hoogtepunten waren de pirouettes en de middendraf die met achten werden beloond. Verder stond er een hele rits zevens en 7,5-en op de protocollen. “Feline vindt de oefeningen super makkelijk en als je de ring in rijdt zet ze haar oortjes erop en doet het gewoon! Vooral na zo’n voorbereiding ben ik heel blij dat ze twee van zulke topproeven heeft neerzet.”

Foutje en slingertjes

“In de eerste proef maakte ik zelf een stomme fout. Ik was zó aan het genieten en toen we de laatste diagonaal opreden voor de serie, dacht ik: alleen dit nog, ze kan de serie super mooi. En toen viel ze in draf”, zegt Van Kollenburg lachend die vervolgens een foutloze tweede proef reed. “Daarin zaten nog wel wat slingertjes maar gelukkig geen fouten.”

Top drie

Met twee klasseringen in de top drie zette Geert Hofland ook een constante prestatie neer. Hij reed zijn schimmel Blaze (v. United) in de eerste proef met 65,571% naar de tweede plek. In de tweede proef eindigde de combinatie met 67,143% als derde. Verder behaalden Floor van Kempen en Marijke van Giessen een plaatsing in de top drie. Van Kempen en haar eigengefokte Geronimo (v. Bordeaux) werden in de eerste proef derde met 65,429%. Van Giessen reed de Totilas-dochter Genuine in de tweede proef met 67,286% naar de tweede plek.

