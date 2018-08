Negens voor Paganini en Sixtina in eerste kwalificatie vijfjarigen

Met een 9,2 was er in de eerste groep voor vijfjarige springpaarden een duidelijke overwinning voor Paganini (Perigieux x Lordanos) van Gestüt Sprehe en zijn ruiter Tobias Meyer. In de tweede groep was het Sixtina (Stakkato x Corrado I) met Katrin Eckermann die het meest overtuigde. De Hannoveraans-gefokte merrie verdiende een negen.