Nekeman: ‘Ik heb alle dagen goed gereden, maar de rest rijdt ook gewoon super’

“Je wordt het net wel of net niet en ik zit blijkbaar nogal aan die vierde plek vast”, aldus Nekeman die in beide individuele proeven een persoonlijk record neerzette.

Mooie punten

“Ik wist wel dat het pittig ging worden in de kür op muziek. Ik had de anderen zien rijden en ik reed zelf mijn Grand Prix-kür die ik nog maar een paar keer gereden heb”, aldus de 24-jarige amazone. “Ik nam me voor om te knallen en te zien waar we eindigen. Na afloop wist ik het niet helemaal, maar ik had toch mooie punten.”

Fijn gereden

“Boston STH liep de eerste dag heel goed, al liet ik net wat punten liggen op mijn draf en hadden we een foutje in de passage. De tweede dag was het beter, toch waren er nog twee minuscule schoonheidsfoutjes. De mensen langs de kant vonden me toen ondergewaardeerd. Ik heb echt lekker gereden dit kampioenschap en ben blij met mijn paard.”

Bron: Persbericht KNHS