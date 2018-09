Regter had Quilando gezadeld voor deze driesterren rubriek en liet de ruin van Quintender in 26,45 seconden finishen. Daarmee was de Nederlandse amazone net iets te langzaam om Thirouin van de zege te kunnen houden, de Fransman klokte af op 26,14 seconden.

Top drie

Clarys maakte met Joie de Toulon de top drie compleet. De negenjarige merrie van Toulon galoppeerde in 26,83 seconden over de streep en was daarmee de derde en laatste, die onder de 27 seconden bleef.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl