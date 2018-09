Net geen winst voor Frank Schuttert

Allen had Cheese W Z gezadeld voor deze 1,45m-rubriek en liet de Chatman-zoon in 41,02 seconden foutloos over de streep galopperen. Daarmee stond het duo uit Ierland iets meer dan een halve seconde los van de rest van de concurrentie.

Schuttert

Schuttert volgde met de Sandro Boy-dochter in 41,57 seconden, waarmee hij op zijn beurt net geen halve seconde sneller was dan Zorzi. De Italiaanse ruiter zat in het zadel van Viceversa de La Roque (v. Kannan) en finishte in 42,08 seconden met de zwarte merrie.

Thuisresultaat

Constant van Paesschen zorgde met Vendetta Treize voor het beste thuisresultaat. De Belgische ruiter liet de Diamant de Semilly-zoon in 42,82 seconden over de streep galopperen en eindigde net buiten de top drie.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl