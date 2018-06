Net geen winst voor Smolders en Zinius in Saint Tropez

De Luca was in het basisparcours slechts 0,01 seconde sneller dan Smolders, maar bleef in de barrage als enige onder de 34 seconden met de Flipper d’Elle-zoon. Smolders en Zinius kwamen in 34,29 seconden aan de finish, terwijl het Italiaanse duo 33,93 seconden klokte.

Top vijf

Alberto Zorzi maakte met Ulane de Coquerie (v. L’ARc de Triomphe) de top drie compleet. De landgenoot van De Luca was bijna een halve seconde langzamer dan Smolders. Olivier Philippaerts eindigde met de bij Zangersheide goedgekeurde Extra ook nog in de top 5. De Belgische ruiter kwam in 36,04 seconden aan de finish met de KWPN’er van Berlin en mocht zich achter de Tsjechische Anna Kellnerova opstellen, die Silverstone G naar de vierde plaats reed.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl