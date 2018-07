Net gepensioneerde Grand Manoeuvre overleden

Een blessure in een hoef van Grand Manoeuvre was de oorzaak van zijn vervroegde pensionering. Het paard had al moeilijke voeten en Laura Collett besloot haar ‘Milo’ geen zware trainingen meer te laten doen. “Genoeg is genoeg”, zei Collett destijds, “Het was een moeilijke beslissing om te nemen. Maar we hebben altijd gezegd dat als Grand Manoeuvre echt aan zijn top zit, we hem niet verder zouden pushen.”

Boxrust hielp niet

Grand Manoeuvre knapte niet op, zelfs met lichte werkzaamheden bleef hij kreupel. Collett gaf het paard boxrust, maar ook dat hielp niet, de kreupelheid werd alleen maar erger. Collett en de eigenaren besloten het paard uit zijn lijden te verlossen en hem in te laten slapen.

Top vijftien op EK

Collett en Grand Manoeuvre vormden sinds de zomer van 2014 een combinatie. Samen behaalden zij diverse top 10-klasseringen in 3*-wedstrijden. Ze namen tot twee keer toe succesvol deel aan CCI4* Badminton, zetten een goed resultaat neer op CCI3* Boekelo en schopten het tot de top vijftien op de Europese kampioenschappen voor senioren. Tot slot werd het duo ook geselecteerd voor de long list voor de Olympische Spelen in Rio. In september 2017 kwamen zij voor het laatst aan de start.

Bron Horse&Hound/Paardenkrant-Horses.nl