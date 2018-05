Tim Lips heeft in het eerste onderdeel van CIC3* Wiesbaden de derde plaats bemachtigd. Met de Casantos-zoon Bayro reed hij 72,31% bij elkaar – goed voor 27,70 strafpunten. De leiding is voorlopig in handen van Ingrid Klimke, die met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) 77,76% voor haar proef kreeg.