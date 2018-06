Neusriem Salvino brak voor de Spécial: ‘Dit was zoveel meer dan het leek’

Bondscoach Robert Dover prijst zijn team. “De neusriem werd in recordtempo vervangen, dat deed me sterk denken aan een pitstop op de Indianapolis 500. Maar dit was zoveel meer dan het leek. Begrijp dat Ashley Holzer en Olivia LaGoy-Weltz nog steeds strijden om een teamplaats voor de Wereldruiterspelen, tegen Adrienne.”

Gelukkigste bondscoach

“Onze andere ruiters zaten nog op paard, maar anders waren zij er ook voor Adrienne geweest. Nu kunnen jullie misschien begrijpen waarom ik gerust kan zeggen dat ik de gelukkigste bondscoach ben door bij dit Amerikaanse team te horen. Hun prachtige horsemanship, liefde voor de paarden en toewijding aan elkaar, hoe dan ook, is waarom dit beeld me bij zal blijven als hoogtepunt van Rotterdam 2018.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB