Nicola Philippaerts wint eerste ronde GCL-Hamburg

Luciana Diniz pakte met Lennox de tweede plaats in deze eerste ronde. De Portugese amazone liet de ruin van Lifestyle in 71,32 seconden over de eindstreep galopperen, terwijl Philippaerts daar met de Dulf vd Bisschop-zoon 69,37 seconden nodig had. Ook de derde plaats in de top drie was voor een niet-Duitse combinatie. De Ierse ruiter Shane Breen was iets minder dan een halve seconde langzamer dan Diniz en klokte af op 71,77 seconden met Can Ya Makan (v. Canturo).

Nederlanders

Er kwamen in deze rubriek drie Nederlanders aan de start en alledrie kwamen ze zonder springfouten aan de finish. Jur Vrieling was met VDL Glasgow v. Merelsnest N.O.P. de enige Nederlander, die een strafpunt opliep vanwege de tijd en hij eindigde op de 22-ste plaats. Harrie Smolders met Don VHP Z en Maikel van der Vleuten met Idi Utopia bleven beiden helemaal foutloos, maar waren te langzaam om in de prijzen te vallen. Smolders eindigde precies voor Vrieling op de 21-ste plek en Van der Vleuten werd dertiende.

Teams

Team St Tropez Pirates gaat dankzij de foutloze ritten van Klaphake met Catch Me if You Can (v. Catoki) en Devos met Claire Z met een klein verschil aan de leiding. Berlin Eagles, met Ludger Beerbaum en Philipp Weishaupt volgt op de tweede plaats met eveneens nul strafpunten en Team Shanghai staat voorlopig derde met een foutloze rit van Shane Sweetnam en een tijdfout van Pius Schwizer. Het team waar Vrieling in zit, Valkenswaard United volgt met een minimaal verschil in tijd voorlopig op de vierde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor de tussenstand bij de teams

Bron: Paardenkrant-Horses.nl