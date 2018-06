Nicola Philippaerts snelt naar zege in Grand Prix in Portugal

Op de Global Champions Tour in het Portugese Cascais waren de Belgen in vorm. In de Grote Prijs die gisteravond onder moeilijke omstandigheden werd gehouden, was het Nicola Philippaerts die met de hoofdprijs naar huis ging. Zijn landgenoot Gregory Wathelet, die de dag ervoor al een rubriek won, werd op ruim een seconde tweede. Leopold van Asten was de enige Nederlander in storm van Cascais. Voor hem was er geen hoofdrol weggelegd, hij werd achttiende met acht strafpunten.