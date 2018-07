Nicola Wilsons Bulana komt in vorm

Na een succesvol 2017 werd Bulana uitgeroepen tot eventingpaard van het jaar. Het fokproduct van Sietse van Dellen uit Opende won dat jaar team goud en individueel brons op de Europese kampioenschappen. In de lange 4* van Luhmühlen liep de dochter van Tygo naar de tweede plaats en verder was er een vierde plaats in de ERM in Chatsworth.

Te fris

Dit voorjaar begon Bulana te enthousiast aan het cross-seizoen. In de terreinproeven was de merrie te fris wat onder andere in de lange 4* in Luhmühlen Wilson op twee langslopers kwam te staan. Op de Barbury International Horse Trials herpakte het paar zich weer en Nicola Wilson kon haar koppositie na de dressuur tot het einde behouden. Wilson en Bulana bleven in het springen en in de cross zonder hindernisfouten, er werden alleen enkele tijdfouten opgelopen.

Zoon van Watermill Swatch

In het klassement werd Richard Coney met de Iers gefokte Kananaskis (v. Ustinov) tweede en Gemma Tattersall met Chilli Knight (uit Badminton winnaar Chilli Morning) derde. Jesse Campbell werd met de KWPN’er Cleveland (v. Watermill Swatch xx) vierde.

Event Riders Masters

De andere korte driester voor de Event Riders Masters werd gewonnen door Thomas Carlile op de SF-hengst Upsilon (v. Canturo). De Fransman voegde slechts 1.2 strafpunten toe aan zijn dressuurresultaat en kwam uit op 26.1. Gemma Tattersall eindigde met Pamero 4 (v. Perigueux) als tweede. Christopher Burton klom door een snelle foutloze cross met zijn Polystar I (v. Polytraum) van de elfde plaats naar de derde. Er was een vierde plaats voor Flora Harris en de KWPN’er Bayano (v. Contendro II).

Klik hier voor alle resultaten.

Bron Grandprix-replay/Paardenkrant-Horses.nl