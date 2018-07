Nicole den Dulk en Frank Hosmar grossieren in prijzen

Voor Nicole den Dulk en Frank Hosmar is de internationale para-dressuurwedstrijd in Überherrn goed begonnen. Gisteren won Den Dulk met haar paard Wallace N.O.P. (v. Future) de grade 2 teamtest en werd tweede op Faust (v. Fidertanz). Hosmar deed hetzelfde in de grade 5, winnen op zijn Olympiadepaard Alphaville N.O.P. en tweede worden met zijn andere Sandreo-zoon Guetta.