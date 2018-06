Niels Bax’ Etoi naar jeugdamazone Nina Jansen

Stal de IJzeren Man heeft afscheid genomen van Etoi (United x Jazz). Niels Bax bracht de vos in de Subtop uit tot en met de Lichte Tour. Hij heeft de teugels nu overgedragen aan jeugdamazone Nina Jansen, die met haar pony BJ’s Tanzbar T (v. Timberland) is opgenomen in het B-kader pony’s.