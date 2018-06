Niels Bulthuis naar Edwin Smits: ‘Het begon een beetje als een dolletje’

“Ik was nu klaar met mijn opleiding en ik hoef pas aan het einde van de zomer weer naar school, dus ik ben voor een paar maanden stage naar Zwitserland vertrokken. Zo kan ik ook op een andere stal een beetje ervaring opdoen.”

Eigen paard

Bulthuis heeft voor zijn avontuur in Zwitserland één eigen paard meegenomen, Blue Silver. De schimmelruin heeft een tijdje vakantie gehad, na een druk seizoen vorig jaar. Het laatste optreden van het paar was in Kronenberg afgelopen winter waar ze heel verdienstelijk vijfde werden in de GP-kwalificatie. “Ik wilde al eerder weer beginnen, maar ik had het druk en had nog andere paarden, die ook mee gingen doen op GP-niveau. Ik ben nu van plan om hem weer op te bouwen voor een comeback in de ring.”

Wedstrijden

Naast zijn eigen paard gaat de zeventienjarige ruiter een paar paarden rijden voor Smits, die inmiddels tot Zwitser genaturaliseerd is. Naast het thuis werken en trainen is het ook de planning om te gaan starten deze zomer.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl