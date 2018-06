Niels Kersten neemt stokje over in 1.40m finale

Van de 63 gekwalificeerde combinaties in de finaleproef wisten er 13 een barrageticket te scoren. “Ik had eigenlijk gedacht dat er meer nullers zouden zijn. Technisch gezien stond het prima, maar qua hoogte was het flink aan de maat. Toch was de concurrentie in de barrage nog flink”, begint Niels Kersten.

Bokken

Met de achtjarige Comme il Faut ruin Checker 47, in eigendom van werkgever Otto Becker, finishte de achttienjarige ruiter in 40.18 seconden. “Vorige week werden we derde in de GP in Hagen. Hier heb ik de eerste twee dagen rustige rondjes gereden, maar vandaag kon het snel. Jammer dat hij tussen hindernis een en twee begon te bokken, daarom moest ik inhouden. Maar ik ben prima tevreden met plaats drie”.

Geen EK

De voltallige familie Kersten zag het schouwspel in Kronenberg aan. “Dat motiveert extra als ze langs de kant zitten”, lacht Niels. Vandaag werd bekend dat alleen broer Lars deel mag nemen aan het jeugd EK. “Ik ben altijd competitief met mijn broer, maar ik gun het hem dit harte. Het is jammer dat ik dit jaar niet mee mag, maar er zijn momenteel veel sterke Junioren ruiters en mijn voorbereiding was niet helemaal op dit EK gericht. Wie weet volgend jaar weer”.

Zuid-Amerikaans kampioen

Geen familie voor de winnaar João Victor Castro. De Braziliaan woont in België en traint op advies zijn oma bij Nelson Pessoa. De twintigjarige ruiter stuurde Sir Landal Joter ruim vier seconden sneller rond dan Kersten (36.80). “Dit is pas mijn tweede concours met dit paard, ik rijd hem slechts anderhalve maand”, legt de voormalig Zuid-Amerikaans kampioen uit. De tienjarige Singular Joter-ruin liep voorheen succesvol onder de Ierse ruiter Jeremy Sweetnam. “Ik ben er zeker blij mee, dit is mijn eerste bezoek aan de Peelbergen, maar zeker niet mijn laatste”.

Top vijf

De in Gelderland woonachtige Robert Puck reed met de Limburgs gefokte Eclips (v. Namelus R) een tijd van 38.55. Iers amazone Kayleigh Soden nam bezit van de vierde plaats in 40.25 met Luidam-telg Ard Leaderman. Eveneens voor Brazilië vervolledigde Joao Eduardo Ferreira De Carvalho met Lamina vh Gelutt Z in 40.34 seconden de top vijf.

Voor alle uitslagen, klik hier.