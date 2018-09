Niels Tacken en fokker Pierre Strijbos trots op Chenna Z

Bij het afzadelen is komt de fokker van Chenna Z de Meterikse ruiter feliciteren. Pierre Strijbos uit Castenray is maar wat fier op de elfjarige merrie. “ Toen Chenna geboren werd dacht ik nog: ‘dat is een mooi bloedbeestje, dat vergt een goede ruiter die de rust bewaard’. Die heb ik in Niels gevonden. Hij rijdt ook meer paarden die ik gefokt heb voor me. Hij geeft de paarden de tijd en gaat er netjes mee om, dat is heel voornaam”.

De combinatie won eerder al een proef in Kronenberg. Onder Tacken snelde de heethoofdige merrie in de lente van 2017 naar een GP-zege. “In 2017 hebben we veel mooie overwinningen behaald. Begin dit jaar ging het met Chenna iets minder, maar ik geloof dat ze weer goed op haar retour is”. Daarmee is ook de fokker in zijn nopjes. “Chenna’s moeder hebben we wegens een blessure noodgedwongen uit de sport gehaald en als fokmerrie ingezet. Nu zijn we met de uitkomst daarvan ook heel tevreden, maar voorlopig zie ik Chenna graag nog rondspringen”.

Teun Vestjens

Achter Tacken tekende met 0.23 seconden meer op de teller Giampiero Garofalo uit Italië op voor de reserve-winst met KWPN’er Emo (v. Vleut). Een tweede plaats was er in de tweede 1.40m proef van de dag ook voor Teun Vestjens. De Sevenumse ruiter deed met Fiwalda (v. Amadeus) een knappe poging om de tijd van Belg Patrick Jonkmans en I Bay van het Langwater (v. Wiensender) te verbeteren, maar bleef op ruim een seconde afstand steken.

