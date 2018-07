Niet alleen jonge paarden op WK Ermelo

Nieuw dit jaar is een nationale kadervormingswedstrijd voor Children, Junioren, Young Riders en U25 op zondag 5 augustus. “De organisatie maakt graag ruimte voor talent en in samenwerking met fashionpartner Onori is de ‘Onori Young Talents – National Dressage’ rubriek opgezet. Op het wereldtoneel voor jong talent is er dit jaar dus ook plaats voor de jeugd om een wedstrijd te rijden”, schrijf de organisatie van de Wereldkampioenschappen op haar website.

Programma

Eerder werd op de WK onder andere een rubriek voor vierjarigen en een rubriek voor oudere hengsten uitgeschreven. De bij het evenement passende rubriek voor vierjarigen werd maar één keer georganiseerd, de rubriek (op Lichte Tour-niveau) voor oudere hengsten bestaat nog wel. Net zoals de CDI1*-wedstrijd, die vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. De Wereldkampioenschappen voor jonge paarden vinden volgend jaar nog één keer plaats in Ermelo, daarna verhuist het evenement terug naar Verden.

Bron: Ermeloyh.com