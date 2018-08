Niet de paslengte maar de frequentie maakt Winx onverslaanbaar

Het is ruim en week geleden dat de supermerrie Winx (Street Cry x Vegas Showgirl) haar 26ste opeenvolgende overwinning behaalde in een Group 1 race. Met deze zege in de naar haar vernoemde Winx Stakes brak ze het record van de legendarische Black Caviar. Uit onderzoek is gebleken dat de kleine merrie onverslaanbaar is door haar vermogen de pasfrequentie te verhogen aan het einde van de race. Niet de lengte van de galopsprongen waren bepalend voor haar zeges.