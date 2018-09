Nieuw Grand Prix-paard en nieuw thuisland voor Mikala Munter

Al meer dan veertien jaar woont en werkt Mikala Munter in Florida. Met de komst van het nieuwe paard Farbentanz begint ook een nieuwe fase in haar leven, uitkomen onder Amerikaanse vlag. “Ik wil zo snel mogelijk voor Amerika uitkomen”, vertelde de geboren Deense Mikala Munter aan Ridehesten. “Ik hoop dat ik dat ik het paard klaar het voor het Dressage Festival in Wellington.”

Thuis in Amerika

“Volgend jaar is mijn vijftiende seizoen in Wellington en ik voel me hier helemaal thuis. Ik ben dankbaar voor alle jaren dat ik voor het Deense nationale team heb kunnen rijden en hopelijk kan ik ook voor het Amerikaanse team gaan rijden”, zegt de 49-jarige amazone.

Met My Lady in Deense team

Munter reed met My Lady voor Denemarken mee op de wereldruiterspelen in Caen en de Europese kampioenschappen in Aken. Ze hielp het Deense team aan een startplaats voor de Spelen van Rio, maar kwam daar zelf niet aan de start. Ook nam het paar deel aan de wereldbekerfinales in Lyon (2014) en in Las Vegas (2015). Vijf keer werd Munter met My Lady opgesteld in het Deense Nations Cup team.

Farbentanz

De tienjarige Hannoveraan Farbentanz werd ontdekt door de in Wellington wonende Duitser Kevin Kohmann. Hij trainde het paard tot Lichte Tour niveau met zijn trainer Ernst Hoyes, die ook de trainer van Mikala Munter is. Hoyes vond dat de zoon van First Dance beter tot zijn recht kwam onder Munter, waarna Janne Rumbough het paard kocht.

