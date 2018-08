Nieuw Grand Prix-paard voor Margie Engle

Nicolas Paillot besloot onlangs een deel van de Frans gefokte USA Normande aan zijn goede vriendin Margie Engle te verkopen. Sinds 2015 heeft hij de dochter van Made In Semilly in zijn bezit. Zelf heeft hij de merrie onder het zadel gehad, maar ook Darragh Kenny en Yann Candele. In Reims werd Candele vierde in de 3* Grand Prix.

Twee jaar geleden al in vizier

Twee jaar geleden had Margie Engle al een oog op de merrie laten vallen bij een bezoek aan Paillot. Nu heeft de Amerikaanse een deel van het paard kunnen kopen. Na een paar kleine wedstrijden zal het CSI5* in New York het grote debuut van het nieuwe paar worden.

Toppaarden al op leeftijd

Mogelijk wordt het paard een goede opvolger van Böckmanns Lazio en de KWPN’er Indigo die inmiddels achttien jaar oud zijn. Ook Engle’s toppaard Royce is al veertien jaar.

