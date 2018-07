Nieuw initiatief eventingsport: EventingPRO Team Challenge

Teams kunnen deelnemen aan dertien wedstrijden verspreid door Nederland en bij een goede plaatsing krijgen ruiters punten. Uiteindelijk tellen van elk team de vier best gereden wedstrijden mee.

Teamspirit

EventingPro geeft een aantal argumenten waarom het leuker is om met een team deel te nemen: sporten in een team is gezelliger, goedkoper en makkelijker. Voor een team met een aantal beginnende ruiters is het team aspect fijn om samen uit te vinden hoe eventing wedstrijden in elkaar steken. Ervaren teams kunnen echt gaan voor het competitiegevoel en de strijd aangaan om Team Champions te worden van 2018. Kortom, deze competitie is er voor iedereen ongeacht niveau en ervaring.

Voor paarden en pony’s

Elk team wordt geleid door een teamcaptain en bestaat uit vier à vijf ruiters/amazones. Ruiters uit de klassen B t/m Z eventing kunnen onderdeel zijn van een team. De challenge is open voor zowel paarden als pony rubrieken. Elk team kan per deelnemende wedstrijd punten scoren. De resultaten van de vier best gereden wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat. Aan het eind van de competitie zijn er prijzen voor onder andere het overall winnende team en het team met de meeste teamspirit.

Bron KNHS