Nieuw talent voor Gregory Wathelet

Kassander van ’t Roosakker werd in de sport uitgebracht door Dieter Laheyne. Vorig jaar was het duo de eindwinnaar de STX cyclus en afgelopen weekend eindigden ze als derde in de Beker van België. De laatste internationale wedstrijd van het duo was afgelopen februari in Lier.

Wathelet neemt de tijd

“Ik ben uiteraard heel blij dat ik zo’n paard mag verwelkomen. Kassander heeft geweldige kwaliteiten en ik had een goed gevoel toen ik hem uitprobeerde”, reageert Gregory Wathelet. “We gaan de tijd nemen om elkaar geleidelijk te leren kennen. Het doel is om in de loop van volgend jaar klaar te zijn om op de grote evenementen te starten.”

Bron: Studforlife