Nieuwe combinatie Leprevost en Gain Line winnen Grote Prijs Ascona

Van de zeven deelnemers die zich plaatsen voor de barrage was Leprevost de enige foutloze. Met de twaalfjarige Hannoveraanse ruin Gain Line, in eigendom van Alexander Onyschenko, finishte ze in 45,51 seconden. Gain Line is het vijfde paard dat Leprevost van Onyschenko onder het zadel heeft. Eerder kreeg zij al Quintair (v. Quintero), Luniko (v. Lord Pezi), Jetset 111 (v. Chopin van ’t Moleneind) en Excellentie (v. Berlin) te rijden.

Snelste tijd

De snelste barragetijd was voor de Zweedse Irma Karlsson met Ida van de Bisschop (v. Kashmir van Schuttershof). Zij reed in 42,51 seconden over de finish maar moest onderweg een springfout incasseren en werd tweede.

Whitaker

Robert Whitaker werd derde met Catwalk IV (v. Colman) met een tijd van 44,13 seconden en eveneens vier strafpunten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping