Discussie over de dressuurjurering is zo oud als de sport zelf, maar er verandert al jaren weinig. Elk initiatief om de sport sportiever en inzichtelijker te maken, lijken voortijdig schipbreuk te lijden. Op het symposium ‘The Future of Dressage Judging’ aanstaande vrijdag worden vijf initiatieven nu wel eens in de praktijk gebracht.