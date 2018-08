Nieuwe kampioenen ponymennen gehuldigd

Bij de vierspanpony’s moest Hammink in de dressuur nog genoegen nemen met een tweede plaats achter Jan de Boer, maar ze won de wedstrijd uiteindelijk met een voorsprong van meer dan 20 punten. De Boer ging na zijn goed start in de dressuur, niet goed door de marathonhindernissen 7 en 8 en verspeelde daar zijn hoge klassering. Hammink profiteerde optimaal met een sterke marathon en vaardigheid. Jannes Kinds en Joey van der Ham reden beide een stabiele wedstrijd en eindigden op zilver en brons.

Verrassing

Bij de tweespannen ging het goud tot haar eigen verrassing naar Van de Bunt. “Ik rijd dit seizoen met een nieuwe pas vijfjarige pony en wilde vooral dat hij braaf was en ervaring opdeed. Vooraf hoopte ik op een top vijf klassering, maar dit is echt een verrassing”, vertelt de kampioene. Na dressuur en vaardigheid stond Van de Bunt nog tweede in het klassement. Een foutje van Cas Hendriks bracht haar de zege. Hendriks won zilver, marathon winnaar Verhofstad brons.

Pittig

Kampioene Van de Bunt is heel enthousiast over de wedstrijd in Oirschot. “Het is een hele mooie locatie en het was goed georganiseerd. Het dressuur en vaardigheidsterrein is mooi ruim en voor het publiek is alles goed te belopen. De marathon was ook echt gebouwd voor pony’s. Het was pittig met allemaal mooie korte wendingen in de uitdagende hindernissen, het was zeker geen paardenwedstrijd met lange lijnen.”

Enkelspannen

Bij de enkelspannen sloeg kampioen Brent Janssen toe in de marathon en vaardigheid. Hij begon de wedstrijd met een nette tweede plaats in de dressuur en wist in de marathon in vijf van de acht hindernissen de snelste tijd te klokken. In de afsluitende vaardigheid bleef hij als enige foutloos waarmee hij zijn zege nog meer glans gaf. Tamara Pijl verspeelde haar leidende positie die ze na de marathon had, door veel te veel strafpunten op te lopen in de vaardigheid, zij won uiteindelijk brons. Marissa Schuiling won het zilver na een mooie constant gereden wedstrijd.

Uitslag NK Ponymennen 2018 Oirschot

Vierspan pony’s

1. Marijke Hammink, 134.52

2. Jannes Kinds, 154.98

3. Joey van der Ham, 157.74

Tweespan pony’s

1. Melanie van de Bunt, 134.57

2. Cas Hendriks, 134.69

3. Daan Verhofstad, 147.40

Enkelspan pony

1. Brent Janssen, 128.36

2. Marissa Schuiling, 135.18

3. Tamara Pijl, 144.12

Bron: Persbericht