Nieuwe meerspan competitie tuigpaarden met Anemone als sponsor

Met deze competitie wil het VTN-bestuur meer promotie maken voor de tuigpaardensport in het algemeen en in het bijzonder voor de meer- en langspannen. Met Anemone Horse Trucks als sponsor heeft het bestuur de ideale partner gevonden om het unieke Nederlandse tuigpaard nog meer in de schijnwerpers te zetten. Directeur Bert van Kooten was gelijk enthousiast over de meerspan competitie en gaf aan blij te zijn dat zijn bedrijf een waardevolle en positieve boost kan geven aan de tuigpaardensport in Nederland. Het sponsorcontract is daarom ook gelijk voor drie jaar aangegaan.

Vier verschillende aanspanningen

De competitie zal op zeven nationale concoursen verreden worden in vier verschillende aanspanningen: tandem, randem, klavertje drie en vierspan. Om in de einduitslag te komen moet er, door de deelnemers, aan vier wedstrijden deelgenomen zijn. Op dit moment zijn er zeven rijders die aan de competitie gaan deelnemen, maar vanwege het laagdrempelige karakter van de competitie kunnen er gedurende het seizoen altijd nieuwe rijders aansluiten. De puntentelling kent een wegingsfactor. Dit betekent concreet: hoe moeilijker een discipline te rijden is, hoe zwaarder deze gewaardeerd wordt.

Puntentelling

Tandem rijden heeft wegingsfactor 1 en levert 10 punten op voor de winnaar;

Vierspan rijden heeft wegingsfactor 2 met 20 punten voor de winnaar;

Klavertje drie rijden heeft wegingsfactor 3 met 30 punten voor de winnaar;

Randem rijden heeft wegingsfactor 4 met 40 punten voor de winnaar.

Deze puntentelling maakt mee doen aan de meesrpan competitie interessant voor elke deelnemer. Tijdens de finale in Drogeham moet er met een klavertje drie aanspanning gereden worden voor een speciaal rijtuig, zoals een koets of landauer.

Eerste wedstrijd in De Wijk

De eerste competitiewedstrijd voor klavertje drie aanspanningen zal aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, op het CH De Wijk verreden worden. De winnaar van deze wedstrijd zal gelijk gehuldigd worden als VTN-kampioen.

Hieronder de agenda van alle competitiewedstrijden:

21 mei CH De Wijk Klavertje drie (tevens kampioenschap) 23 juni CH Dokkum Tandem 24 juli CH Norg Vierspannen 4 augustus CH Rijs Randem 6 augustus CH Opmeer Tandem (tevens kampioenschap) 28 augustus CH Groningen Randem (tevens kampioenschap) 1 september CH Drogeham Klavertje drie (finale competitie)

Bron: Persbericht