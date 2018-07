Nieuwe paarden voor Laura Collett

De 28-jarige Laura Collett is dit voorjaar al goed aan de gang. De Britse amazone won al drie keer en was twee keer tweede. Met een van haar toppaarden, Mr Bass (v. Carrico), was er een zege in de 3* van Houghton Hall en een maand later werd de combinatie tweede in de 4* van Luhmühlen.

Tweede in debuutwedstrijd

Door de verandering van werk en de verhuizing naar Ierland van Holly Woodhead, heeft Collett de beschikking gekregen over drie paarden van haar landgenote. Met Parkfield Quintessential heeft Collett afgelopen weekend al gedebuteerd. In een Intermediate wedstrijd in Great Witchingham werd het paar direct tweede. De tienjarige zoon van Quicksilber was vorig jaar derde met Woodhead in CIC3* Blenheim en dit voorjaar tweede in Bicton.

KWPN’er Finduss

De achtjarige, door W.A.M Oude Wesselink gefokte Finduss PFB liep dit jaar zijn eerste twee driesterren wedstrijden. De zoon van Saffier croste in beide foutloos. Net als stalgenoot Quintessential begon de KWPN’er onder Zoe Wilkinson.

Doel WK Le Lion

Het derde paard dat Collett heeft overgenomen is de zesjarige KWPN’er Hakuna Matata. De zoon van Crespo VDL liep in mei zijn eerste 1* in Rockingham en werd op zijn dressuurscore van 25.2 tweede. Het doel van Laura Collett met het jonge talent is de afvaardiging naar het WK voor jonge eventingpaarden in Le Lion d’Angers dit najaar.

