Nieuwe Pavo Cup-proeven online

Met de aanpassingen is geprobeerd om de proeven vloeiender te laten verlopen, waarbij toch de kwaliteit van de paarden kan worden getoetst. Ook komt dit de harmonie ten goede.

Drafgedeelte aangepast

Voor zowel de vier- als vijfjarigen is in de voorselectieproef het drafgedeelte aangepast. Eerst worden de combinaties gevraagd verschillende drafonderdelen te tonen voordat de overgang naar stap wordt gevraagd. Hierdoor krijgen de combinaties meer tijd om in het ritme te komen. Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan in de galoponderdelen.

De proeven van de zesjarigen hebben geen inhoudelijke wijzigingen.

Bron KWPN