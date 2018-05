Nieuwe uitspraak in dopingzaak, drie eventingamazones een jaar geschorst

“Alle drie de amazones konden bewijzen dat zij niet de intentie hadden om de verboden middelen te gebruiken om hun prestaties te verbeteren”, aldus Mikael Rentsch, FEI Legal Director. “In dit licht en het feit dat het gebruik van de middelen voor deze sporters viel onder de dispensatie voor therapeutisch gebruik, is door de partijen overeengekomen dat de schorsing verkort moest worden naar twaalf maanden.” In december 2017 kwam Jennie Brannigan met een verklaring dat zij de middelen gebruikte op voorschrift van haar arts.

Anti-doping cursus

Naast de schorsing, geldboete en diskwalificatie, wordt de amazones aangeraden om de FEI te ondersteunen in hun anti-doping campagne. Dit houdt in dat ze voorlichting moeten geven en moeten bijdragen aan het educatiemateriaal van de FEI. Daarbij moeten ze binnen een jaar na deze beslissing zelf de anti-doping cursus van het FEI afronden.

Stimulerende middelen

Alle drie de Amerikaanse vrouwen testten positief op amfetamine. Phillips testte ook positief op Canrenone, een vochtafdrijvend middel dat gebruikt wordt bij hartfalen of een te hoge bloeddruk. In het onderzochte monster van Burnett is alleen amfetamine teruggevonden.Brannigan testte, naast amfetamine, ook positief op methylfenidaat en Ritalin. Methylfenidaat is de werkzame stof in Ritalin en worden beide gebruikt bij onder andere ADHD.

Spijt

Burnett: “Ik heb mijn volledige verantwoordelijkheid genomen over mijn gedrag en ik ben erg dankbaar dat ik de mogelijkheid krijg om terug te keren in de sport waar ik zo veel van hou. Ik heb er spijt van dat ik begonnen ben met de medicatie voordat ik de de dispensatie voor therapeutisch gebruik voor elkaar had. Ik ben verbluft door de steun en vergeving die ik van mijn dierbaren heb ontvangen. Ik wil iedereen vanuit de grond van mijn hart bedanken die voor mij gevochten heeft, ik wil de tijd nemen om het vertrouwen terug te winnen van mijn fans en hulp.”

Veel geleerd

Brannigan: “Ik ben ongelooflijk blij om te horen dat ik in november weer aan wedstrijden kan deelnemen. Ik ben iedereen erg dankbaar die mij heeft gesteund de afgelopen tijd en ik voel me extreem schuldig tegenover de sport, mijn land en mijn fans. Ik nam de medicatie niet om mijn prestaties te verbeteren, ik heb veel geleerd van deze ervaring en ik hoop dat het anderen bewuster maakt van het anti-doping beleid.”

Ook ruiters getest

Phillips: “Tot de dag waarop ik getest werd, wist ik niet dat ruiters ook op doping gecontroleerd werden. Ik dacht dat dat alleen voor de paarden gold. Ik had het moeten weten dat ik een ontheffing moest aanvragen voor de medicatie die ik nam. Ik heb de tijd waarin ik geen FEI-wedstrijden mocht starten in mijn voordeel gebruikt om me echt te focussen op de training en de africhting van mijn paarden. Ik blijf positief en gebruik deze situatie als kans om te leren en te groeien als ruiter.”

Lees hier het volledige rapport van de FEI.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eventing Nation