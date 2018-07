Nieuwenhuis, Van der Vlist én Huijbregts op podium U-25

“Ik was met TC Athene super tevreden dat hij zo kort na Aken er weer staat en vreselijk zijn best doet. Hij gaat er altijd voor. Hij komt rond de baan en imponeert dan zo enorm. Ook als je er op zit. Niet alleen om naar te kijken, maar iedere keer trekt hij er zo hard aan. Dat de galopseries om de pas dan mislukken, dat is mijn eigen klunzigheid. Dat kan ik Athene niet verwijten.”

Zelfverzekerd richting Exloo

De oud-Europees kampioene Young Riders is zelfverzekerd richting het EK U25 over ruim twee weken in Exloo. “Dat lijkt me wel dat ik in het team zit. Ik ga niks zeggen over mijn kansen daar. Vorig jaar hadden we ook hele wilde verwachtingen en liep het ook anders dan we dachten. Een EK is altijd anders, dus afwachten hoe het loopt.”

Ook nog vijfde

Naast het goud met TC Athene reed Jeanine de merrie Charming Lady naar de vijfde plaats in het kampioenschap. “Die merrie is echt tof. Een fijne merrie waar ik super fijn mee kan rijden. Ze staat bij ons voor de verkoop en daar iedereen op weg rijden. Athene blijft. Ik ben nu 23 en kan nog twee jaar U25 met hem rijden.”

Van der Vlist: ‘Bailey is moe’

Maxime van der Vlist is bezig aan haar laatste jaar bij de U25. Met Bailey won ze verdiend het zilver. “Het NK heb ik goed afgesloten, alleen vandaag niet zo”, lacht Van der Vlist. “Bailey is moe. Vorige week hebben we Aken gereden, daar drie proeven en nu hier twee. Ik hoop dat ik naar het EK mag en dan krijgt hij echt volgende week even rust. Dan ga ik hem rustig op pakken. We hebben nog even tot Exloo. Ik ben super tevreden. Ik wilde hier op het podium komen en dat is gelukt.”

Huijbregts: ‘Heel erg verrast’

“Heel erg verrast dat ik op het podium sta. Helemaal niet verwacht. Mijn paard is pas negen jaar en heeft nog heel weinig U25 proeven gelopen”, vertelt bronzen medaillewinnaar Jill Huijbregts die de Tuschinski-zoon EventZ Enzos-Armani reed.

Team deze week bekend

Bondscoach Alex van Silfhout zal binnen enkele dagen het team bekend maken dat Nederland vertegenwoordigd op het Europees Kampioenschap Under 25 bij Hippisch Centrum Exloo, van 14 tot en met 17 augustus.

Uitslag NK Dressuur Under 25, 2018

GOUD Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), TC Athene (v.United), 150,483

ZILVER Maxime van der Vlist (Baarle Nassau), Bailey (v.Negro), 144,699

BRONS Jill Huijbregts (Drunen), EventZ Enzos-Armani (v.Tuschinski), 143,922

