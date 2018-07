“Alles wat Athene normaal goed doet, deed hij vandaag fantastisch”, straalt Nieuwenhuis na de prijsuitreiking. “De wissels konden vnadaag bijna niet meer omhoog gesprongen. Athene blijft me verbazen en hij blijft verbeteren.” De piaffe is nog steeds niet het sterkste punt van de verder geen zwaktes kennende Athene, maar ook daar zit verbetering in. “Ik moest hem vandaag er van Tim [Coomans – Jeanine haar werkgever en trainer, red.] wat langer in de piaffe houden, en hem meer aan het been houden daarin.”

Eerste keer Aken

Het was de eerste keer dat Nieuwenhuis het imponerende dressuurstadion in Aken binnenreed. “Ik was hier zelfs nog nooit geweest om te kijken, dus dat was best even indrukwekkend”, lacht ze. “Deze arena is fantastisch, van dit soort entourages krijgt Athene alleen maar meer power. Nog meer dan hij van zichzelf al heeft.” Nieuwenhuis kon van het Akense publiek rekenen op een enthousiast applaus, dat duurde tot aan de uitgang. “Iedereen leeft echt heel erg mee hier, zo bijzonder!”

Van der Vlist zevende

Voor Nederland kwam ook nog Maxime van der Vlist aan start met haar Negro-zoon Bailey. Met 72,71% werd het duo tweede. Geert Hofland en Oswin (v. Jazz) werden keurig tiende met 70,96%. De charmante Spanjaard en publiekslieveling Juan Matute Guimon werd met zijn nieuwe ‘Phantom of the Opera’-kür tweede op Don Diego Ymas (v. Don Frederico), en de Zweedse Marina Mattson werd derde met Quartermain (v. Quaterback).



Bron: Paardenkrant-Horses.nl