Niklaus Rutschi is Nicola Philippaerts twee tiende te snel af

Van de 25 combinaties bleven er zeventien foutloos in de 1,45m-rubriek en veel ruiters deden een poging om de hoofdprijs van 2500 euro mee naar huis te nemen. Niklaus Rutschi zette als tiende starter met zijn schimmelmerrie Carassina in een uitgekiende rit 51,43 seconden op de klokken. De Zwitser verwees met ruim een seconde Emily Moffitt met Madame X (v. Continio), die op dat moment aan de leiding ging, naar de tweede plek.

‘Mijn merrie is snel’

Rutschi, die al eerder in Rotterdam een rubriek won, had niet een plan bedacht voor zijn rit: “Ik hoef geen strategie te hebben”, vertelde hij na afloop, “mijn merrie is van nature heel snel.”

Philippaerts dicht bij

Aan het einde van de rubriek kwam Nicola Philippaerts op de zoon Diamant de Semilly, Krapuul F nog dicht bij. De Belg snelde in 51,67 seconden over de finish. Even daarvoor had ook Marcus Ehning een goede poging ondernomen met de achtjarige Westfaalse merrie Mill Creek Filippa K (v. For Contest). Ehning klokte 52,44 seconden en werd derde met de merrie die hij sinds dit voorjaar onder het zadel heeft.

Vrieling en Jochems

Voor Jur Vrieling bleef er de vijfde plek over met de hengst Baltic VDL. Vrieling startte als zevende en kwam in 53,21 seconden over de finish. Zijn tijd werd direct verbeterd door de Britse Emily Moffitt die uiteindelijk vierde werd. Kevin Jochems reed de zesde tijd (54,49 seconden) met de Canturano-merrie Evita.

