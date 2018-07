Nina Hut wint in eigen land, Driessen zakt naar zevende plek

Voor de winnares is Maarsbergen de mooiste wedstrijd van Nederland: “Het is een prachtige omgeving en parcoursbouwer Eric Winter bouwt geweldig mooi. De crossen die hij bouwt nodigen uit om mooi voorwaarts en met ritme te rijden.”

Vanaf zijn derde

Hut heeft Connection D al vanaf zijn derde jaar. Nadat ze vorig jaar mei haar bovenbeen gecompliceerd brak, stond ze noodgedwongen lang aan de kant. “Ik wil met deze overwinning vooral vieren dat we weer terug zijn in de sport die de witte pony en ik het liefste doen”, vertelt de amazone.

Tijd voor nieuwe plannen

“Een verdere planning heb ik eigenlijk nog niet. Vorig jaar heb ik ook twee ster gereden met hem, maar hij is al wat ouder en eigenlijk wilde ik dat niet meer doen. Dit jaar wilde ik vooral een keer een goede klassering neerzetten in de één ster, dat is nu al gelukt”, vervolgt Hut. “Nu is het dus tijd om een nieuw plan te maken voor de rest van het jaar.”

Top tien-klasseringen

Er waren in de internationale rubrieken voor de Nederlandse combinaties nog een paar top tien-klasseringen weggelegd. Driessen eindigde met Lancero Dancer (v. Jaleo de Defey), in de relatief kleine groep van de CCI2* op de zevende plek en Wendela Schlimmer werd in deze rubriek negende met Bon Fortuna (v. Kreator xx). In de eenster eindigde Janneke Boonzaaijer met Halida (v. Saffier) op de zevende plek en werd Sanne de Jong negende met Hatary MBF (v. Quasimodo vh Molendreef).

De wedstrijd in Maarsbergen telde mee voor de KNHS-Schaap en Citroen Eventing Cup.

Bron: KNHS