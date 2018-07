NK Dressuur: geen tropenrooster meer

Na twee dagen tropenrooster op het NK Dressuur in Ermelo, kunnen alle programmaonderdelen – nu de temperatuur flink is gezakt – weer worden verreden. De tijden zijn wel aangepast. Het NK begint vandaag met de rubriek voor children (9.00u), young riders (9.15u in piste 2), U-25 (10.00u), para-dressuur (11.15u in piste 2), ZZ-Zwaar (12.05u in piste 2) en de verplaatste Grand Prix staat om 12.15u op het programma.