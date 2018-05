NK Endurance jeugd-goud voor Anne Marijn Kok

Slechts twee Nederlandse combinaties volbrachten de 120 kilometer lange wedstrijd, die gold voor het NK Endurance Jeugd zaterdag in Ermelo. Met minimale voorsprong heeft Anne Marijn Kok met Da Fuica Da Marinela het goud gewonnen. Zilver was er voor Ijjou Mohamed met Kain. Het NK was onderdeel van het Dutch Endurance Festival in Ermelo.