NK Eventing Junioren en Young Riders tot 2020 in Renswoude

De Renswoude Horse Trials worden verreden rond Hippisch Centrum De Schalm van de Familie Boonzaaijer. De accommodatie beschikt over vaste faciliteiten zoals een grote piste met all weather bodem waar de dressuur en het springen op verreden worden. De cross gaat deels over het terrein van De Schalm, waar een watercombinatie ligt, en verder over de omliggende weilanden. In haar negen jarig bestaan is het evenement uitgegroeid naar een wedstrijd waar veel Nederlandse en buitenlandse ruiters aan de start komen.

Bijgetekend

Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS, laat weten blij te zijn dat de organisatie van Renswoude weer heeft ‘bijgetekend’. “We weten dat de organisatie in Renswoude in zeer goede handen is. Al vele jaren organiseren zij met succes dit NK. De hele familie Boonzaaijer is ook zeer betrokken bij de eventing en weten precies wat er nodig is voor een mooi kampioenschap. ”

Jeugd tot en met veteranen

Gert Boonzaaijer is als parcoursbouwer en organisator een van de grote drijvende krachten achter de wedstrijd. “We willen graag een wedstrijd organiseren voor zoveel mogelijk ruiters. Het liefst van ponyruiters tot en met veteranen. Dat het NK voor Junioren en Young Riders bij ons blijft, garandeert dat we in die groep een mooi aantal deelnemers hebben. De pony’s komen helaas te vervallen dit jaar door een gebrek aan inschrijvingen, omdat allemaal te organiseren voor minder dan 10 combinaties is gewoon te duur.”

Groot uitpakken

Over de cross van dit jaar vertelt Boonzaaijer: “De route is hetzelfde als vorig jaar, we hebben dit jaar wel een paar nieuwe hindernissen. Volgend jaar bestaan we tien jaar en dan willen we groot uitpakken met nieuwe elementen.”

Het NK voor de Nederlandse jeugd is onderdeel van de internationale CCI1* (Junioren) en CCI2* (Young Riders) wedstrijd. Naast deze rubrieken staat er ook een CIC2*, CIC3* op het programma.

Bron: Persbericht