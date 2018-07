Goud voor Anne Grether, Liselotte Verboom en Amber Rommelse

Grether won de titel met Wimpys Little Tejano (eig. RS Reining Horses) met de enorme score 150. Van beide juryleden wist ze een 75 te krijgen met een plus 1 op haar tweede set spins en de linker cirkels. Een enorme prestatie en welverdiend Nederlands Kampioen.

Ook plus 1

Zilver was voor Jurgen Pouls met Royal Jac (eig. Annika Barfeld) met de score 147. Ook hij kreeg een plus 1 op een set spins en cirkels. Brons ging naar Lia Freriks met Ready For Revolution met de score 146,5. Ze reed een zeer attractieve proef met eveneens een plus 1 op haar cirkels.

Run-off

Bij de Young Riders was er een mooie strijd. Faye van Rijn reed met Oak O Rima een gave proef en dat resulteerde in een 143,5. Toen ook Verboom deze score reed moest er een run-off gereden worden voor de gouden medaille. Van Rijn reed wederom een nette proef, maar de scherpte was er af bij haar paard. Verboom wist haar score te evenaren en reed weer een 143,5. Een welverdiende gouden medaille. Fabienne Cosijnse won het brons met Walla Be Good, score 137.

Junioren

Bij de Junioren kwamen negen combinaties aan start. De medaillewinnaars lagen dicht bij elkaar qua score. Yessie van der Zwan reed Spook So Fly op het NK in eigendom van Megan Schmidt. Met een penalty op haar cirkel kwam de score op 139 en de bronzen medaille. Talitha Cosijnse reed een nette run met Big Gun To Trash en met de score 139,5 pakte ze de bronzen medaille. Rommelse werd Nederlands Kampioen bij de Junioren met Vintage QT. Ze reed een zeer aantrekkelijke en gedurfde proef en dat was goed voor de score 140.

Taak aan bondscoach

Bondscoach Robert Overbeek kijkt tevreden terug op de titelstrijd. “We hebben een mooie sportavond gehad met hele mooie proeven en hoge scores. Bij de junioren was het ontzettend leuk om Amber Rommelse op het hoogste podium te zien met haar nieuwe paard. Zeker een belofte voor de toekomst. Bij de young riders was het spannend, omdat er nog een keer gereden moest worden voor de gouden medaille. Liselotte liet zien zeer stabiel te zijn door twee keer een 143,5 te rijden. De senioren hebben ook echt gestreden voor de medailles. Anne Grether pakte de gouden medaille en dat was ook echt een bijzonder goede proef. Heel mooi om Jurgen en Lia ook op het podium te zien. Ik heb nu de zware taak om het team te selecteren voor de Wereldruiterspelen in Tryon.”

Uitslagen NK Reining 2018:

Senioren

Goud: Anne Grether met Wimpys Little Tejano, score 150

Zilver: Jurgen Pouls met Royal Jac, score 147

Brons: Lia Freriks met Ready For Revolution, score 146,5

Young Riders

Goud: Liselotte Verboom met Keys Hollywood King (143,5 – 143,5)

Zilver: Faye van Rijn met Oak O Rima (143,5 – 141)

Brons: Fabienne Cosijnse met Walla Be Good (score 137)

Junioren

Goud: Amber Rommelse met Vintage QT (score 140)

Zilver: Talitha Cosijnse met Big Gun To Trash (score 139,5)

Brons: Yessie van der Zwan met Spook So Fly (score 139)

Bron: KNHS