NK Titel nummer vier en goed gevoel voor De Ronde

Koos de Ronde was tevreden over zijn wedstrijd in Beekbergen, die hij ook gebruikte als voorbereiding op de Wereldruiterspelen in Tryon. “In de dressuur kunnen er nog wel wat dingetjes beter, maar 44 punten is een goede score. De marathon loopt het hele jaar al goed en die won ik ook hier. Met mijn vaardigheid in Aken was ik niet blij, maar dat liep vandaag eigenlijk wel heel goed. Ik heb zelf een heel goed gevoel aan deze wedstrijd overgehouden.”

Geschiedenis herhaalt zich

Mark Weusthof won precies 10 jaar geleden zijn laatste NK-medaille. “Dan werd het toch wel weer een keer tijd”, grapt Weusthof. “Maar ik ben blij met het zilver. Het was wel jammer dat ik gisteren vast zat in de laatste hindernis en dat ene balletje vandaag had ook niet gehoeven, maar voor de klassering in het kampioenschap had het geen verschil gemaakt.”

Bijna klaar voor WEG

Op het podium mocht Peter de Ronde het brons in ontvangst nemen. “Dat maakt het wel bijzonder”, vertelt Koos de Ronde. “Het is al de derde keer dat we samen op het podium staan. In 2003 was dat in Tilburg en in 2015 in Beekbergen. “Ik ben blij hoe het kampioenschap verlopen is en ik heb zin om naar Amerika te gaan!” Veel tijd voor een feestje heeft familie De Ronde niet: “Morgen gaan de koetsen al op de boot richting Amerika, dus als we thuis zijn moeten we alles nog snel schoonmaken.”

Alles lukt

Antonie ter Harmsel deed goede zaken in de internationale tweespanrubriek in Beekbergen. In een sterk deelnemersveld werd de 28-jarige menner uit Rijssen knap tweede. “Alles wat ik graag wilde is gelukt. Dit was de derde wedstrijd met een nieuwe opstelling en dat begint allemaal goed uit te pakken. In de vaardigheid liet ik het altijd een beetje liggen en ook dat begint nu goed te lopen”, aldus ter Harmsel.

Uitslag NK Vierspannen

Koos de Ronde – 141,34 Mark Weusthof – 160,08 Peter de Ronde – 165,83

Uitslag CAI3* Vierspannen

Chester Weber (USA) – 134,60 Christoph Sandmann (GER) – 140,99 Koos de Ronde – 141,34 Axel Olin (SWE) – 159,68 Mark Weusthof – 160,08

Uitslag CAI3* Tweespannen

Martin Hölle (HUN) – 129,54 Antonie ter Harmsel – 136,76 Claudio Famagalli (ITA) – 138,00

Kijk voor alle uitslagen op www.caibeekbergen.nl

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl