NMK-Kampioene Jatilinda naar topscore van 88 punten

Met een 9 voor de draf en de aanleg, en zelfs een 9,5 voor de galop kwam Jatilinda elite IBOP-dres PROK (All At Once uit Atilinda M keur IBOP-dres sport-dres pref van Negro) van Stal 104 niet geheel verrassend uit op de hoogste dagscore in de voorselectie van de Pavo Cup op de Centrale Keuring in Tolbert. Onder Vai Bruntink liep ze op overtuigende wijze naar 88 punten. “Echt een geweldige merrie, met drie zeer goede gangen waaronder een extra galop. Ze beweegt met heel veel techniek in zowel het voor- als achterbeen en blinkt uit met haar natuurlijke aanleg. Als we héél kritisch zijn mocht ze nog iets meer op lengte in de hals blijven, maar zonder meer was het een aparte verrichting”, vertelt Arie Hamoen als juryvoorzitter.

Vijf vierjarigen naar Ermelo

Van de 10 vierjarigen mogen er vijf door naar Ermelo, waaronder met 81 punten de door Nicky Snijder knap voorgestelde Jongleur STH (Expression uit Belle Vurona STH elite IBOP-dres sport-dres PROK d-oc van Fürst Heinrich) van fokkers Lens en Berna Nekeman. Voor zowel de draf als de harmonie ontving deze ruin een 8,5.

Nog een keer Nicky Snijder

Van de vier vijfjarigen mogen er twee naar de halve finale, aangevoerd door de Dorado-zoon Idefix STH (2e bez., uit Chablis ter Kwincke elite EPTM-dres sport-dres PROK van Dayano, fokker A. Bekkers uit Sint-Oedenrode) onder Stoeterij Stouwehof’s stalruiter Nicky Snijder. “Deze ruin liet een hele fijne galop zien, en een extra voorbeengebruik in draf. Qua kracht kan hij daarin nog iets winnen, zodat hij het achter nog meer kan aanvullen. Maar het was een makkelijke winnaar vandaag in deze leeftijdscategorie.”

Dubbel voor Vai Bruntink

Als enige deelnemende zesjarige kwam de elite sport-dres IBOP-dres PROK merrie Jamsession Taonga (Jazz uit Honeymoon elite EPTM-dres PROK van Hotline, f/g Stal 104) onder Vai Bruntink uit op 81 punten. “Dit is een zeer goed stappende merrie, en voor deze basisgang heeft ze een 9 gekregen. Wanneer ze in draf nog wat constanter wordt kan dat cijfer omhoog, en verder kreeg ze allemaal 8-en voor de onderdelen. Daarmee hebben we haar met gemak kunnen selecteren voor de halve finale”, aldus Hamoen.

Bron: KWPN