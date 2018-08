Nog een Vitalis van Sissy naar de finale

Ook Brianna (Bvlgari x Rohdiamant) met Kyra Wulferding en Nexolia Feodoro (Fürstenball x Rosario) met Simone Pearce pakte via de kleine finale een ticket. Brianna haalde haar ticket ook met 79% op (79,207%) en voor Feodoro, die vorig jaar de kwalificatie voor zesjarigen won maar in de finale streng werd beoordeeld, was er 77,826%. De drie Nederlandse inzendingen die via de kleine finale nog een ticket probeerden te scoren (Goodman RWP/Adelinde Cornelissen, Golden Dancer de la Fazenda/Thalia Rockx en Grace of Rose/Lotje Schoots) haalden het niet.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl