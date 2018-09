Nooren had Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy) gezadeld. Met 35,71 seconden in de barrage was de combinatie net te langzaam voor de winst. Bulavsco (v. Verdi TN) finishte in 36,10 seconden en bezorgde Sanne Thijssen de derde plaats.

Uitslag

Bron: Paardenkrant – Horses.nl