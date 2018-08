Nooren maakt top drie compleet, zege voor middelste Philippaerts-telg

Al ruim vier jaar vormt Lisa Nooren een combinatie met de inmiddels elfjarige merrie VDL Groep Centora de Wallyro (v. Dobel’s Cento). In de barrage zette Nooren een snelle tijd neer van 40,78 seconden.

Lansink en Philippaerts

Het acht jaar jongere broertje van Olivier en Nicola, Thilbaut Philippaerts, sleepte de overwinning in de wacht. Hij reed de negenjarige Jaimi van Dorperheide (v. Winningmood), die in eigendom is van Jos Lansink en Team Philippaerts. Als enige reed hij een tijd onder de 40 seconden. Het duo finishte in 38,66 seconden.

Sophie Dalm mengde zich tussen Philippaerts en Nooren in. Dalm zadelde de Toulon-zoon Jack van het Dennehof.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl