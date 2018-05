ClipMyHorse.TV is vanavond te gast bij de familie Rothenberger. De drie succesvolle kinderen van Gonnelien en Sven Rothenberger: Sönke, Sanneke en Semmieke zitten vanaf 20.30 uur klaar om live vragen te beantwoorden. Dus heb je een vraag aan Sönke over zijn toppaard Cosmo (v. Gogh) of hoe hij zijn weg aflegde richting de absolute wereldtop, dat kan nu.