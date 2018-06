Nürnberger Burg-Pokal Balve voor Hubertus Schmidt en Bonamour

Dorothee Schneider won vrijdag de inloopproef met de Fürst Romancier-dochter First Romance met een score van ruim 76%, maar kwam niet in actie in deze kwalificatie voor de finale.

Top drie

Drie van de vijf juryleden plaatsten Schmidt op de eerste plaats met Bonamour. De goedgekeurde hengst, die in 2015 met 160.000 euro de topper van de Westfaalse voorjaars eliteveiling was, kreeg mooie punten voor de versterkingen in draf en galop en ook voor de wisselseries. Een van de juryleden plaatste de nummer twee, Ann-Christin Wienkamp met Daley Thompson bovenaan en een andere zag juist de winnaar in de nummer drie, de Oostenrijkse Lisa Wernitznig met Descolari. Beide amazones eindigden op dezelfde plek als in de inloopproef. Wienkamp kreeg in totaal 73,415% voor haar proef met de Damon Hill-zoon en Wernitznig kwam uit op 72,659% met de premiehengst van Desperados.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl