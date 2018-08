O’Connor wint 1,50m LR in Valence

O’Connor reed een tijd van 59,58 seconden met de tienjarige Chacco-Blue nazaat Veneno. Dit was bijna drie seconden sneller dan de nummer twee, Alberto Zorzi (Ulane de Coquerie). Zorzi’s tijd was 62,55 en daarmee was de Italiaan een halve seconde sneller dan de 62,98 van de Fransoos Kevin Staut en Gravity of Greenhill (v.Nabab de Reve).

Jur Vrieling

Jur Vrieling reed Glasgow van het Merelsnest (v.Nabab de Reve) in de 1,50m proef. Vrieling reed een tijd van 77,38 seconden en kon zo met een twaalfde plaats nog net prijzengeld mee pakken. In de rubriek erna wist Vrieling zesde te worden met Davall (v.Zavall). In de puissance rubriek wist de topruiter tot de vierde verhoging te komen. Pedro Junqueira Muylaert en Chief Tibri Z (v.Corland) bleken in de vierde ronde als enige de muur te trotseren, en pakten zo de winst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl