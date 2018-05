De Britse eventingruiter Oliver Townend is goed onderweg. Onlangs werd gepubliceerd dat de kersverse Kentucky-winnaar de nieuwe leider in de Wereldranglijst eventing is, nu is hij met een recordscore begonnen aan de Badminton Horse Trials. Met een gemiddelde van 79,25% (gelijk aan 20,8 strafpunten) gaat hij als favoriet de cross in.