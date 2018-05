Oliver Townend verliest twee sponsoren door incident met zweep

De afgelopen week had Oliver Townend op zijn website al verklaard spijt te hebben van zijn manier van rijden in de cross: “Ik ben zo teleurgesteld en boos over de manier waarop ik heb gereden. Het zag er niet goed uit en ik wil er niet zo uitzien. Ik accepteer volledig de waarschuwing die ik van de grondjury heb ontvangen.” En hij eindigde met: “Ik heb het gevoel dat ik mijn geweldige team in de steek heb gelaten. Ik ben me bewust van mijn positie in de sport en van mijn verantwoordelijkheid om een ​​geschikt rolmodel voor jongeren te zijn, en ik verontschuldig me aan hen.”

Dierenwelzijn

De gevolgen voor Townend zijn groot. Het gebeuren werd in de media groot uitgemeten en hij kreeg een vracht aan kritiek over zich heen. De nieuwbakken nummer één van de wereld, die onlangs ook de Kentucky Horse trials won, verliest twee sponsoren door het voorval. Jump 4 Joy haakte als eerste af. In de verklaring zegt de firma: “We nemen het dierenwelzijn heel serieus en we willen voldoen aan de hoogste normen van het welzijn voor alle paarden.”

Wel steun voor French en Canter

Gisteren bracht ook een woordvoerder van Lincoln Equestrian een verklaring naar buiten waarom ze niet meer met Oliver Townend verder gaan: “Het welzijn en de verzorging van alle paarden is van fundamenteel belang voor ons als mens èn voor ons merk. Met dit in gedachten en na veel overleg hebben we de beslissing genomen om onze samenwerking met Oliver Townend te beëindigen.” Het bedrijf blijft wel Piggy French en Ros Canter ondersteunen.

Equi-Trek en Cyclo-ssage blijven Townend steunen

Twee andere sponsoren van Townend zeiden dat ze de situatie zouden herzien. Equi-Trek en Cyclo-ssage blijven de Britse eventingruiter wel trouw. Sean Hamilton directeur van Cyclo-ssage is stellig in zijn steun aan Oliver Townend. “We laten ons niet leiden door de mediastorm,” zegt Hamilton, “Ik ken de man heel goed en ook zijn paarden, hoe ze worden verzorgd en worden getraind, ik ben er vele malen geweest, wat veel sponsors waarschijnlijk niet hebben gedaan. Hij heeft toegeven een fout te hebben gemaakt en verontschuldigde zich hiervoor, ik denk niet dat hem dat nog eens overkomt.”

Bron Horse and Hound